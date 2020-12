‘Tiger King’-Joe Exotic heeft Kim Kardashian met een brief vanuit de gevangenis gesmeekt om hulp. Hij wil zo snel mogelijk vrijkomen en vraagt dat Kardashian president Trump om gratie verzoekt. Dat schrijft Entertainment Tonight Online.

‘Tiger King’-fenomeen Joe Exotic, echte naam Joseph Maldonado-Passage, zit al sinds een jaar vast voor zijn mislukte moordcomplot tegen rivale Carole Baskin. Hij heeft nog 21 jaar in de cel te gaan, maar doet er alles aan om zo snel mogelijk vrij te komen. De 57-jarige Exotic wil daarvoor de gratie van huidig president Donald Trump verkrijgen. In april zei die laatste nog dat hij Exotics dossier “zou bekijken”, maar sindsdien kwam er geen schot meer in de zaak.

Daarom gooit de tijgerfanaat het nu over een andere boeg. Hij schreef een smekende brief aan realityster Kim Kardashian. “Ik weet dat je me nooit hebt ontmoet en dat je me misschien ook wel nooit wil ontmoeten. Maar ik geloof dat de waarden van ons rechtssysteem je na aan het hart liggen”, schrijft Exotic in het briefje, dat dateert van 4 november.

Het lukte Kardashian al eerder

“Help me alsjeblieft, neem 10 minuutjes van je tijd en bel Donald Trump om me gratie te verlenen. Zo kan ik op tijd thuis zijn bij mijn man Dillon en mijn vader. Niemand hoeft te weten dat je me geholpen hebt”, klinkt het. Exotic voegt er nog aan toe dat er voldoende bewijs is dat hij onschuldig is en dat een corrupte rechter hem fout heeft veroordeeld.

Dat Joe Exotic zijn kostbare inkt besteedt aan Kim Kardashian is niet toevallig. De 40-jarige realityster probeerde in 2018 al eens voor drugs veroordeelde oma vrij te krijgen via Donald Trump, en met succes. Sindsdien is Kardashian blijven pleiten voor de hervorming van het Amerikaanse strafrecht en ontmoet ze ter dood veroordeelde gevangenen.

Ook lijkt Kardashian fan te zijn van de show. Ze tweet erover en verkleedde zich voor Halloween samen met een vriend in Carole Baskin en Joe Exotic. Of Kim de brief ook echt ontvangen heeft, blijft een raadsel.

