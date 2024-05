Fans van Katja Retsin verdeeld over ‘nieuwe look’: “Oei!” (foto)

Op Instagram weet Katja Retsin verdeeldheid te zaaien onder haar fans.

Met meer dan 76.800 volgers zal het niemand verbazen dat Katja Retsin geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt op het populaire sociale netwerk. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande selfie in de groep gooide.

We zien Katja Retsin met een wel zeer opvallend kapsel. “Life in pink & purple 🌸🪻”, staat er bij het prentje. En uit de hashtags kunnen we afleiden dat ze een kleurrijke pruik draagt. Haar fans? Die zijn er alvast snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt…

“Oei!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. En die zijn duidelijk verdeeld. “Oei”, klinkt het. “Staat je super”, gaat het verder. “Jij kan ook alles hebben”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen naar wat Katja Retsin juist gedeeld heeft.