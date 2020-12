Opnieuw reageren Britney’s fans meer dan bezorgd op een foto die ze op Instagram plaatste.

‘t Zou reden moeten zijn tot vreugde, want Spears is vandaag (2 december) jarig! “Gelukkige verjaardag aan mezelf”, plaatst ze bij een foto waarop ze samen met haar partner Sam Asghari poseert.

Vorige maand was er reeds ophef ontstaan over een dansfilmpje van Britney. Ook nu weer zijn er velen die bezorgd reageren.

‘Zijn hand rond haar nek is gruwelijk!’

Enkele fans laten weten dat het ‘nog niet haar verjaardag is’. En da’s dan weer voer voor speculatie omtrent de vermoedens dat Britney niet meer zelf haar sociale media beheert. Maar de verwarring heeft vooral te maken met het feit dat het in sommige delen van de wereld nog geen 2 december was op het moment dat het prentje geplaatst werd.

Velen maken zich echter wél zorgen over de manier waarop het duo poseert. “De manier waarop hij zijn hand rond haar nek heeft, is gruwelijk”, klinkt het. “Ik ben echt bezorgd over de manier waarop hij zijn hand plaatst”, gaat het verder. “De manier waarop hij achter haar staat, is agressief”, lezen we tussen de vele reacties.

Anderen vinden er dan weer niets bijzonders aan. Hoog tijd om zelf even te kijken waar fans zich zoveel zorgen om maken:

Foto: Instagram