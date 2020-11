Britney Spears blijft miljoenen fans beroeren. De vete tussen de popartieste en haar vader lijkt nog niet bekoeld. Onlangs gaf een rechtbank in Los Angeles vader James Spears gelijk, waardoor hij nog steeds het zeggenschap heeft over haar fortuin. Een ‘Free Britney’-beweging vond al snel haar weg op het internet.

Naar eigen zeggen is Britney Spears ‘bang’ van haar vader en wil ze zélf haar geld beheren. Ondanks alles blijft de popzangeres wel werken aan haar geluk, of dat moeten of mogen we toch afleiden uit haar laatste posts op Instagram. In het meest recente filmpje haalt Spears haar dansbewegingen nog eens boven op een nummer van de Zweedse zangeres Winona Oak.

Volgers

Het filmpje stond nog geen 24 uur online of het haalde al meer dan een miljoen kijkers. Fans reageren zowel opgetogen als bezorgd. “Ik blijf voor je bidden”, liet een volger weten. Anderen genoten dan weer van haar lach die in de video te zien is: “Dit ziet eruit als écht geluk!”

Foto: Instagram Britney Spears