Sopraan Astrid Stockman heeft hilarisch gereageerd op een man die op onbeschofte wijze duidelijk maakte dat hij haar stem beu is. Ze deelde een screenshot van het gesprek op Instagram.

Astrid Stockman verwent menig muziekliefhebber met haar prachtige sopraanstem, maar werd vooral bekend door haar deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ in 2019. De 33-jarige zangeres heeft tevens een goed gevoel voor humor en dat bewees ze nogmaals toen een man haar stuurde dat ze haar stem niet meer kan aanhoren. “Ik steek nog liever mijn natte piemel in een broodrooster dan dat ik nog één noot uit je strot moet aanhoren”, schreef hij.

Broodroostertijd

De goedlachse brunette diende de brutale man van antwoord op haar manier. “Bedankt voor je bericht. Ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden! Smeer je pietje alvast in dan. Fijne avond”, antwoordde ze.

In een video gaf ze nog een extraatje. “Ik heb een kei goeie broodrooster gevonden op Bol.com, dus ik dacht om die te doneren. Die heeft extra brede sleuven, maar ik denk dat hij dat niet nodig gaat hebben”, knipoogde ze.

Vervolgens toonde ze een foto waarop te zien is dat ze op televisie pronkt. Pech dus voor de ‘fan’. “Oei hahaha, het is blijkbaar sneller broodroostertijd dan we gedacht hadden. Anyway: ik ben dol op mannen die hun beloftes nakomen”, lachte ze.

Hard gelachen

Heel wat mensen lagen samen met haar in een deuk. “Ik kreeg de meest hilarische, lieve en motiverende berichtjes van jullie over natte piemels en broodroosters. Zo hard gelachen. Jullie zijn de liefste”, besloot ze.

