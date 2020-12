Op Instagram pakt de populaire zangeres uit met een wel erg gewaagde ‘kerstoutfit’.

En bij dezen zijn de feestdagen ook officieel begonnen. Dat laat de Britse krant ‘The Sun’ toch weten. Reden voor die vroegtijdige aankondiging is niemand minder dan Rihanna.

De dame poseert op Instagram in pikante ‘kerstlingerie’. Vergeet groen en rood, want Rihanna poseert in wit en blauw. Een gekke combinatie voor kerst, zou je denken, maar als er iémand is die succesvol tegen de stroom in weet te zwemmen, dan is het Rihanna wel.

‘Beste cadeautje voor de feestdagen!’

Aan positieve reacties dan ook geen gebrek. Van ‘prachtig’ en ‘zo doe je dat’ tot ‘beste cadeautje voor de feestdagen’, klinkt het haast in koor als reactie op de foto’s. Kijk maar:

Foto: AFP/GETTY – Bron: The Sun