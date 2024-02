Beroemde actrice toont lingeriefoto’s, maar zaait (opnieuw) verdeeldheid bij fans: “Waarom deel je dit?!”

Kate Hudson zorgt opnieuw voor enige ophef op Instagram, zo blijkt…

Maar liefst 17.9 miljoen volgers heeft de beroemde actrice al weten te verzamelen op het populaire sociale netwerk. Met de nodige regelmaat plaatst ze ginds dan ook nieuwe posts. Dat was recent wederom het geval, toen Kate Hudson onderstaande beelden aan haar fans toonde. Zo zien we de actrice meermaals in lingerie poseren.

Niets mis mee, zou je denken. Maar toch zijn de reacties enorm verdeeld. En dat is niet de eerste keer. Eerder was er al enig ophef ontstaan over die keer dat Kate Hudson halfnaakt poseerde in de zon. Net als nu waren de meningen toen uiteenlopend. Van “Je bent té mooi” tot “Schaam je”…

“Waarom deel je dit?!”

En ja hoor, ook nu is het dus weer prijs. “Waarom deel je dit?”, vraagt iemand zich af. “Dit is belachelijk”, gaat het verder. Anderen nemen het dan weer op voor Kate Hudson, zo blijkt. “Waarom niet? Ze doet toch niets verkeerd?”, klinkt het. “Nog altijd beeldschoon”, besluit een laatste fan nog. Laten we eens kijken waar het juist allemaal om gaat: