Karen Damen openhartig over scheiding: “Er gaat een nieuwe wereld voor mij open”

Karen Damen blikt in een interview terug op haar recente scheiding met Antony Van der Wee. “Ik heb moeilijke momenten gehad, maar dat heeft niemand gezien en geweten”, klinkt het.

In november van vorig jaar lieten Karen Damen en Antony Van der Wee weten dat ze na 17 jaar een punt achter hun huwelijk zetten. Momenteel is de 49-jarige “Wat Zou Jij Doen?”-presentatrice dus single mama van haar zoon Sky (13).

Geen emotioneel wrak

In een interview met Dag Allemaal legt ze uit dat ze een moeilijke periode achter de rug heeft, maar dat ze inmiddels helemaal weer opleeft. “Ik heb moeilijke momenten gehad, maar dat heeft niemand gezien en geweten, dat heb ik voor de buitenwereld goed verstopt. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Iedereen die gaat scheiden gaat eerst door een moeilijke periode. Maar nu is het weer over naar de orde van de dag, het leven gaat verder. Ik ben geen emotioneel wrak. Er gaat een nieuwe wereld voor mij open. Opnieuw single zijn als je bijna vijftig bent en de dingen die je nu allemaal opnieuw kan doen, omdat je met niemand meer rekening moet houden, behalve met je kind… Ik vind dat vooral spannend. Daar wil ik het ook over hebben in mijn show”, vertelt ze.

Tinder voor bekende mensen

Met die voorstelling bedoelt de voormalige K3-zangeres haar ‘One Woman Show’, die op 14 februari en 24 april te zien is in de Arenberg en op 16 maart in het Kursaal Oostende. Zo zal ze het daarin ook over daten hebben, iets wat voor haar al heel lang geleden is. “Tuurlijk, ik ken dat niet meer, ik leer dat nu allemaal. Vrienden zeggen mij dat er zo’n exclusieve datingapp is, iets als Tinder, maar dan voor bekende mensen. Raya of zo. ‘Zo zot’, denk ik dan, maar eigenlijk ben ik keibenieuwd”, besluit ze.

Foto: VTM