Actrice Kate Hudson geniet halfnaakt van de zon. Fans verdeeld: “Schaam je!” (foto’s)

Op Instagram zorgt een fotoalbum van Kate Hudson voor aardig wat ophef, zo blijkt.

Met meer dan 17 miljoen volgers doet de actrice het ginds lang niet slecht. En dan zijn we nog spaarzaam met onze woorden. Geregeld post ze dan ook beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen Kate Hudson onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Daarin zien we de dame meermaals halfnaakt poseren. Je zou denken dat de foto’s wel in de smaak zouden vallen bij haar fans, maar dat is toch niet helemaal het geval.

“Schaam je!”

Sommigen vinden namelijk dat ze aandacht zoekt en dat halfnaakt poseren helemaal niet nodig is. “Schaam je”, klinkt het onder andere. “Dit gaat te ver. Je bent een mama”, gaat het verder. “Stop met aandacht zoeken”, besluit een laatste nog.

Anderen zijn dan juist wél weer blij met de prentjes die Kate Hudson deelt. “Zeg tegen de haters dat ze zich met hun eigen zaken bemoeien. Wij vrouwen boven de 40 moeten onszelf juist vieren”, laat een fan weten. “Je bent té mooi”, aldus een volger die het allemaal wel prima vindt. Hoog tijd om eens te kijken, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.