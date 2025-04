Beroemde actrice geniet in zomerse festivaloutfit: “Wat zie je er goed uit!” (foto)

De kans dat je Ella Purnell al eens aan het werk hebt gezien, is groot.

De actrice is bij het grote publiek namelijk bekend door haar acteerwerk in onder andere ‘Fallout’ en ‘Yellowjackets’. Dat heeft haar op Instagram in geen tijd maar liefst 1.8 miljoen volgers opgeleverd.

Dat Ella daar dan ook regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt, zal niemand verbazen. Ook nu toont de actrice een verse lading foto’s, waarop ze haar festivaloutfit toont. Haar fans kunnen niet snel genoeg reageren.

“Wat zie je er goed uit!”

Lovende reacties in overvloed. “Wat zie je er goed uit”, begint iemand. “De mooiste”, gaat het verder. “Heel knap”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.