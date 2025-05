‘Temptation’-presentatrice Monica Geuze straalt in bikini: “Wat ben je mooi!” (foto’s)

Monica Geuze pakt op Instagram uit met beelden van een straffe fotoshoot.

De dame, die velen bij ons nog kennen als presentatrice van ‘Temptation Island’, doet het met niet minder dan 1.4 miljoen volgers extreem goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook wat nieuw beeldmateriaal. En dat is ook nu niet anders.

Zo zien we Monica Geuze poseren in bikini. “Waaah, ik mocht weer het gezicht zijn voor deze nieuwe campagne van Hunkemöller. Echt een droom en toch ook echt vrij spannend om in lingerie/swimwear te poseren, maar gelukkig was daar een team dat mij volledig op mijn gemak kon stellen en na een kwartier was ik de camera’s vergeten en waren het fantastische dagen op Curaçao”, geeft ze als uitleg bij de foto’s.

“Wat ben je mooi!”

"Wat ben je mooi", klinkt het. "Prachtig", gaat het verder. "Heel knap", besluit een laatste volger nog.