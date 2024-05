Beroemde actrice geniet in bikini op het strand: “Zo knap!” (foto)

Elizabeth Hurley weet haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 2.9 miljoen volgers doet de dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien Elizabeth Hurley in bikini genieten op het strand. “Weer een geweldige dag in het paradijs”, voegt ze toe aan het beeld. En Elizabeth is lang niet de enige die geniet… Dat blijkt uit de vele positieve commentaren die er bij het plaatje te lezen zijn.

“Zo knap!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zo knap”, klinkt het. “Je bent zo mooi”, gaat het verder. “Adembenemend, zoals altijd”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen!