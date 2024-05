Zwangere vriendin van Matteo Simoni toont bolle buik: “Mooiste mama!” (foto’s)

Loredana Falone heeft enkele foto’s gedeeld waarop haar ronde buik al goed te zien is. “Super mooi!”, reageren haar volgers.

In maart maakte Loredana Falone bekend dat ze in verwachting is van een tweede kindje. De 35-jarige modeontwerpster heeft samen met acteur Matteo Simoni al een dochtertje, Giulia (4), maar binnenkort wordt laatstgenoemde dus grote zus. Loredana zit inmiddels ongeveer in de helft van haar zwangerschap en postte op Instagram enkele foto’s van haar bolle buik.

Complimenten

De positieve reacties bleven niet lang uit. “Schoonheid”, “Proficiat, super mooi!”, en “Mooiste mama!”, reageren haar volgers onder meer.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram