Olga Leyers deelt ‘zeldzaam’ plaatje: “Hoe kan je zo mooi zijn?!” (foto)

Olga Leyers pakt op Instagram uit met een ‘unieke’ foto.

Met een meer dan fraaie 214.000 volgers kunnen we niet zeggen dat Olga Leyers het slecht doet op Instagram. Dan zouden we namelijk liegen, en da’s niet mooi. Met zo’n klein legertje aan trouwe fans post Olga Leyers wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, al is er toch iets bijzonders aan de hand.

We zien de dame doodnormaal zitten in een zetel. Maar de uitleg die Olga aan het plaatje geeft, verklapt wat er zo speciaal is aan de foto. “Giancarlo (Angeletti – haar man, red.) neemt uit eigen beweging ongeveer 1 foto per jaar van mij, maar ‘t is dan meestal wel ne goeie 👍”, staat er te lezen. En Olga’s volgers? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Hoe kan je zo mooi zijn?!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Hoe kan je zo mooi zijn?”, vraagt iemand zich luidop af. “‘Uit eigen beweging’😂… Eerlijkheid siert jou”, gaat het al grappend verder. “Moooooi 😍”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Olga Leyers juist gedeeld heeft.