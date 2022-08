Bekende Nederlandse vrouwen poseren halfnaakt voor cover, maar er is kritiek: “Kon er niet één hangtiet tussen?” (foto’s)

Voor hun september-editie pakt magazine LINDA uit met een straffe cover. Maar niet iedereen is onder de indruk, zo blijkt.

Op die cover poseren Fockeline Ouwerkerk, Geraldine Kemper, Romy Monteiro, Lauren Verster, Joy Delima, Dilan Yurdakul, Gaby Blaaser, Fajah Lourens en Marian Mudder halfnaakt. ’t Is dan ook een editie die in het teken staat van “borsten, tieten, genotsheuvels, tetten, jetsers”, lezen we op de Instagram-pagina van LINDA als beschrijving bij onderstaand coverbeeld. “We leven, anno 2022, namelijk in een wereld waar de vrijheid over onze bloedeigen, blote borsten plaats heeft gemaakt voor preutsheid. Zo krijgen vrouwen die in het openbaar borstvoeding geven onaardig commentaar. Vraag je bij een te diep decolleté al snel om ongewenste avances. En misschien nog wel het meest absurde: een platform als Instagram censureert vrouwen die hun borsten én tepels tonen. Dat terwijl mannen juist in volle glorie hun blote lijf mogen laten zien. Zo plaatste Tommy Lee vorige week een foto van zijn jongeheer op Instagram en kwam daar maar liefst vijf uur mee weg”, gaat het verder.

“Tijd voor verandering, vinden wij. Dus vieren we de tiet, want TITS R US. Voor dit nummer schitteren 9 vrouwelijke BN’ers op de cover én in het nummer met ontbloot bovenlijf. Om op de barricaden te gaan staan voor de preutsheid over blote borsten. Want wij vinden dat wij vooral zelf mogen bepalen wat wij laten zien – op social media én in real life”, gaat het verder. Er komen heel wat positieve reacties binnen over die boodschap (én de coverfoto), maar anderen hebben dan weer juist kritiek op het plaatje.

“Kon er niet één hangtiet tussen?”

“Ik vind dit ontzettend tof, don’t get me wrong. Maar ik mis de volle vrouw op de cover”, klinkt het. “Kon er niet even één hangtiet tussen?”, gaat het verder. “Ik mis een enorme diversiteit in lichamen op de voorpagina”, lezen we. “Prachtige slanke vrouwen, maar waar zijn de vrouwen die evengoed prachtig maar wat voller zijn? Zit er nou niemand in de redactie die zegt van ‘ho, eens even’?”, besluit een laatste lezeres nog. Tv-presentatrice Geraldine Kemper, die ook mee op de cover staat, biedt nu haar excuses aan. “Ik ben mij ervan bewust dat als je alle vrouwen wilt aanspreken, je er ook voor moet zorgen dat alle vrouwen zich in de cover kunnen vinden”, aldus Kemper. Over welke coverfoto het juist gaat, zie je dadelijk. Druk op het pijltje naar rechts om, letterlijk, het totaalplaatje te krijgen:

