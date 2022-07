Avril Lavigne poseert in PIKANTE outfit: “Zo mooi!” (foto’s)

De 37-jarige zangeres Avril Lavigne pakt op Instagram uit met een wel erg pikante outfit.

Met maar liefst 11.4 miljoen volgers op de teller, deelt ‘Sk8er Boi’-zangeres Avril Lavigne geregeld weer wat nieuwe plaatjes met haar trouwe fans. En ook nu weer poseert de dame in behoorlijk opvallende kledij. We zien Avril stralen in een (deels) doorschijnende outfit. En haar fans zijn er snel bij om lovend te reageren.

“Zo mooi!”

In geen tijd stromen de positieve reacties op Avrils foto’s binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Ik ben sprakeloos”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien!

Foto: BELGA-AFP