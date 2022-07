‘AGT’-jurylid Heidi Klum trotseert halfnaakt de hitte: “Jongens, het is heet!” (foto)

Puffen, zweten, zuchten…

Drie werkwoorden die dezer dagen zeker van toepassing zijn. En ook bekende gezichten ontsnappen niet aan de hitte. Neem nu ‘America’s Got Talent’-jurylid Heidi Klum. Ook zij zoekt duidelijk manieren om het hoofd (en het lichaam) koel te houden. Gelukkig lijkt ze daar toch wat op gevonden te hebben. Dat blijkt uit onderstaande foto!

“Jongens, het is heet!”

Geen ventilator, ijsblokjes of koude douche, maar wel een behoorlijk ‘luchtige’ outfit is waar het wereldberoemde model voor kiest. Zo zien we Heidi halfnaakt poseren. “Jongens, het is heet”, plaatst ze nog bij het prentje. Het is voor haar meer dan 9.7 miljoen fans niet mogelijk om te reageren op de foto, maar we durven vermoeden dat de opmerkingen overwegend lovend zouden zijn. Kijk maar!

Foto: BELGA-AFP