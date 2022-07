Astrid Coppens toont bolle buikje in bikini: “Pas 25 weken zwanger en nu al aan het ontploffen!” (foto)

Op Instagram pakt Astrid Coppens uit met een leuke bikinifoto waarop haar bolle buikje goed te zien is!

Begin mei liet Astrid weten dat ze in verwachting is van haar tweede kindje. Momenteel is ze zo’n 25 weken zwanger… Hoog tijd, vond ze, om haar 296.000 volgers op Instagram nog eens een duidelijke update te geven.

“Aan het ontploffen!”

“Pas 25 weken zwanger en nu al aan het ontploffen”, plaatst ze bij onderstaande bikinifoto. En in geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Prachtig zwanger🧡”, reageert Dina Tersago. “Zo mooi”, gaat het verder. “Je ziet er stralend uit”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen!

Foto: Instagram