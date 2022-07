Hanne Troonbeeckx geniet in bikini van huwelijksreis: “Wat een lichaam!” (foto’s)

In juni gaf Hanne Troonbeeckx haar jawoord op Ibiza. Dezer dagen is ze op huwelijksreis.

Momenteel geniet Hanne Troonbeeckx van een, ongetwijfeld, deugddoende huwelijksreis samen met haar man Steffen Brans. En dat zullen ook haar 67.700 volgers op Instagram nu wel weten… Want regelmatig neemt Hanne haar fans virtueel mee. “Bikini’s zijn als frietjes… Je kunt er niet maar één nemen 😙”, schrijft Hanne bij onderstaande bikinifoto.

“Wat een lichaam!”

Het duurt niet lang of haar fans reageren op het bikiniplaatje. “Wat een lichaam”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Je ziet er stralend uit, Hanne”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens naar die bewuste foto te kijken. En we voegen er ook nog enkele andere ‘huwelijksreis-plaatjes’ aan toe. Kijk maar even!

Foto: Instagram