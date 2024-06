Astrid Coppens kijkt uit naar vakantie met badpakfoto: “Zo mooi en slank”

Astrid Coppens heeft een zomerse foto gedeeld waarop ze in badpak poseert. “Topper!”, reageren haar volgers lovend.

Astrid Coppens is helemaal klaar om met vakantie te gaan. De 41-jarige vrouw van regisseur Bram Coppens – met wie ze twee dochters heeft – postte op Instagram een kiekje waarop ze in badpak van een Aperol Spritz geniet. “Klaar voor een familievakantie in het zonnetje. Portugal here we come!”, glundert ze.

Liefdevol leven

Haar volgers reageren lovend op de foto en wensen haar veel plezier toe. “Nog altijd zo mooi en slank”, “Topper!”, “Veel plezier”, “Geweldige bestemming! Authentieke mensen”, “Je hebt zo’n prachtig liefdevol leven”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram