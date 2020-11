De 27-jarige zangeres lijkt in haar nieuwste videoclip te knipogen naar ‘Austin Powers’.

In het filmpje van haar single ’34+35′, wat -even snel gerekend- 69 is, speelt Ariana zowel een wetenschapster als een ‘seksrobot’.

En de titel is zowat het enige wat niet volledig recht voor de raap is. Zowel de tekst van het liedje áls de beelden van de videoclip laten weinig ruimte voor twijfel; deze song gaat over seks.

‘Vrij met me tot de zon opkomt’

Met stukken als “Wat doe je vanavond? Je kan maar beter zeggen dat je MIJ doet vanavond” en “Vrij met me tot de zon opkomt”, gooit Grande het over een pikante boeg.

Gelukkig bekt die tekst in ‘t Engels allemaal wat leuker. Kijk zelf maar even naar bovenstaande video. Haar fans zijn alvast overtuigd. De clip verzamelde op amper 24 uur tijd bijna 10 miljoen weergaven op YouTube. Voeg daar nog 1.2 miljoen likes bij, en je weet dat het hier weer om een hitje gaat.

Foto: still YouTube