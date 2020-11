In de nieuwste aflevering van ‘Ze Zeggen Dat’ onderzocht Dina Tersago of klanten meer fooi geven aan een serveerster met een diepe decolleté.

Natuurlijk moest Dina nog even ‘onherkenbaar’ gemaakt worden. Dus werd ze van een blondine omgetoverd tot een roodharige dame. Van ‘t resultaat van die make-over deelde ze ook een foto op Instagram.

“Welke Dina kiezen jullie: redhead of blondie?”, vraagt ze al lachend aan haar volgers. “Ook wel mooi”, reageert Evi Hanssen op Dina’s rode haren. “DOEN”, schreeuwt Lotte Vanwezemael in drukletters.

“Je lijkt op Angelina Jolie!”

Ook andere fans wisten met hun positieve reacties geen blijf. “Knap hoor, die rode haren”, klinkt het. “Je lijkt op Angelina Jolie”, gaat het verder.

Op de vraag of het hier om een pruik gaat, was Dina’s antwoord echter ‘ja’. De kans dat ze dus verder als roodharige dame door het leven zal gaan, is klein. En oh ja, een diepe decolleté zou gelukkig geen invloed hebben op de fooi die werd gegeven.





Foto: Instagram