An Swartenbroekx viert haar verjaardag in het zwembad: “Zeer knappe dame!” (foto)

An Swartenbroekx heeft wat te vieren!

En dat zullen haar meer dan 48.800 volgers op Instagram geweten hebben. Sporadisch deelt An nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was recent naar aanleiding van haar 55e verjaardag (11 juli) niet anders.

We zien An Swartenbroekx in het zwembad genieten. “Een jaartje ouder, maar niet wijzer…🤣. Bedankt voor al de lieve, hartverwarmende wensen 🥰”, voegt ze toe aan het leuke beeld. En haar fans? Die staan klaar om te reageren!

“Zeer knappe dame!”

In een mum van tijd stromen de lovende commentaren binnen. “Zeer knappe dame”, klinkt het. “Prettige verjaardag”, gaat het meermaals verder. “Je ziet er veel jonger uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat An Swartenbroekx juist gedeeld heeft!