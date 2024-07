Nelly Furtado kondigt met ontbloot bovenlichaam nieuw album aan: “Perfectie!” (foto)

Nelly Furtado kondigt haar zevende album aan met een opvallende foto op Instagram. “Tijdloze schoonheid”, reageren haar enthousiaste volgers.

Op 20 september lanceert Nelly Furtado haar zevende album, dat simpelweg ‘7’ gaat heten. Daarop zullen onder meer haar nieuwe singles ‘Love Bites’ en ‘Corazón’ te beluisteren zijn. De 45-jarige Portugees-Canadese zangeres – die bekend werd met hits zoals ‘I’m Like a Bird’, ‘Turn Off the Light’ en ‘Promiscuous’ – deelde het leuke nieuws mee met een foto waarop ze haar blote rug toont met daarop het cijfer 7.

Icoon

Furtado heeft maar liefst 1,3 miljoen trouwe fans. Het mag niet verbazen dat zij stuk voor stuk uitkijken naar haar gloednieuwe album. “Mooi! Zo benieuwd en trots!”, “Koningin!”, “Wow, dit is iconisch. Proficiat, Nelly!”, “Perfectie!”, en “Tijdloze schoonheid”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram