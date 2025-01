An Lemmens deelt handige lifehack: “Goeie tip!” (foto’s)

An Lemmens helpt haar fans met een nuttige aanbeveling!

Soms moet je ergens parkeren op een grote parkeerplaats. Na afloop wil je terug naar je wagen maar weet je met de beste wil van de wereld niet meer waar die staat. An Lemmens deelt nu een handige lifehack op haar Instagram-pagina!

“Wie doet dit ook? 😅😅🙋🏼‍♀️”, opent ze bij onderstaand fotoalbum. Wat volgt is een reeks foto’s van haar wagen. “Vergeet niet waar je wagen geparkeerd staat”, is één van de hashtags. En uit de vele reacties blijkt dat An Lemmens lang niet de enige is die dit doet.

“Goeie tip!”

Al snel stromen de positieve commentaren binnen. “Goeie tip”, klinkt het. “Doe ik ook”, gaat het verder. “Herkenbaar”, besluit een laatste volger nog. Voor wie dus ook soms moeite heeft om zijn of haar wagen terug te vinden: neem een foto!