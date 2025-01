Mariah Carey poseert in adembenemende outfit: “WAUW!” (foto)

Mariah Carey heeft het nieuwe jaar ingezet met een prachtige jurk!

Op Instagram, waar de zangeres maar liefst 14 miljoen volgers heeft, deelt de dame wel vaker beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was op de tweede dag van 2025 niet anders. Zo pakt ze uit met een fotoalbum.

We zien Mariah Carey stralen in een sensationele outfit. “Happy New Year!!!!!! 🎉✨💕❤️”, wenst ze haar fans toe. En laatstgenoemden zijn er snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt.

“WAUW!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “WAUW”, klinkt het. “Geweldig”, gaat het verder. “Wat ben je prachtig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Mariah Carey juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.