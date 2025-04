An Lemmens neemt drastische beslissing: “Respect én bewondering!” (foto)

Op Instagram deelt An Lemmens groot nieuws!

Met een fraaie 250.000 volgers pakt de beroemde presentatrice ginds wel vaker uit met updates uit haar dagelijkse leven. En dat is nu zéker het geval. Zo laat An in een nieuwe post weten dat ze een belangrijke carrièresprong maakt.

“In plaats van me te blijven afvragen hoe het zou kunnen zijn, heb ik gewoon de sprong gewaagd! “Goed zot!” zou je kunnen denken (en geloof me, dat doe ik bij momenten ook 😅) maar ik heb besloten mijn droom na te jagen om vroedvrouw te worden”, opent ze bij onderstaand beeld.

“Dat combineren met mijn gezin én mijn voltijdse job als presentatrice brengt heel wat twijfels, uitdagingen en kleine en grote overwinningen met zich mee. En ik wil dit graag met jullie delen. Daarom krijg je binnenkort een heel eerlijke en rauwe inkijk in mijn leven. Ik hoop oprecht dat jullie lief zijn ❤️. ‘Een Echte Job : Vroedvrouw An’ – vanaf woensdag 14 mei bij VTM2 👶🏼🤰👩‍🍼🧑‍🍼”, besluit ze bij het gedeelde prentje.

“Respect én bewondering!”

Lang wachten op reacties moet An Lemmens niet doen. “Respect én bewondering”, klinkt het. “Zo knap”, gaat het verder. “Wat cool en spannend om die stap te wagen”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even!