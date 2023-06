‘AGT’-jurylid Sofia Vergara geniet halfnaakt van de zon: “Er is geen mooiere vrouw dan jij!”

Met meer dan 29.8 miljoen volgers doet Sofia Vergara het lang niet slecht op Instagram.

En uiteraard drukken we ons weer meer dan zacht uit. De razend populaire actrice, die tevens jurylid is bij het al even populaire tv-programma ‘America’s Got Talent’, pakt dan ook geregeld uit met nieuwe beelden op haar Instagram-pagina. Zo deelde ze recent bijvoorbeeld onderstaande foto. Daarop zien we Sofia halfnaakt genieten van de zon. “De zomer is mijn ding”, voegt ze zelf kort toe. Haar fans? Die zijn aardig onder de indruk.

“Er is geen mooiere vrouw dan jij!”

Vergara’s volgers zijn er als de kippen bij om lovend te reageren. “Er is geen mooiere vrouw dan jij”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Je ziet er zo knap uit”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.