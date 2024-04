Actrice Kate Beckinsale trekt de aandacht met lingerieselfie: “Knap, zoals altijd!” (foto)

Kate Beckinsale weet hoe ze de aandacht moet trekken.

Althans, dat beweert ze zelf. Op Instagram, waar de actrice die velen nog kennen van haar acteerwerk in ‘Pearl Harbor’, heeft Kate Beckinsale maar liefst 5.6 miljoen volgers weten te verzamelen. Met de nodige regelmaat deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande selfie op haar pagina plaatste.

We zien Kate in lingerie poseren, hangend in een stoel. “Nu ik jullie aandacht heb, kunnen jullie allemaal Stu Clarke een gelukkige 40ste verjaardag wensen”, opent ze bij het plaatje. En in geen tijd laten haar fans van zich horen, zo blijkt uit de vele commentaren.

“Knap, zoals altijd!”

In een mum van tijd stromen de reacties binnen. “Knap, zoals altijd”, klinkt het. “Je bent de beste”, gaat het verder. “Je bent zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Kate Beckinsale juist gedeeld heeft…