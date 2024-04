Salma Hayek deelt nieuwe bikinifoto’s: “Zo mooi!”

Het maken van toffe bikiniprentjes valt niet altijd mee. Dat zal Salma Hayek wel kunnen bevestigen.

De actrice heeft maar liefst 28.4 miljoen volgers op Instagram. Het is dan ook logisch dat ze ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat was recent wederom het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

Zo zien we Salma Hayek meermaals in bikini de revue passeren. “Wanneer je van je familie niet in alle rust een bikinifoto mag nemen”, voegt ze toe bij de hilarische prentjes. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk van wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Zo mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Ziet er leuk uit”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s van Salma Hayek te zien.