Actrice Elizabeth Hurley brengt in bikini ode aan de Queen: “Prachtig eerbetoon!” (foto’s)

De voorbije dagen werd er stevig gevierd in het Verenigd Koninkrijk.

Zowat het hele land was in de ban van de jubileumvieringen van de Britse koningin Elizabeth, die dit jaar al 70 jaar op de troon zit. En ook naamgenoot én actrice Elizabeth Hurley bracht haar ode aan de Queen. Dat deed ze in bikini.

“Prachtig eerbetoon!”

“All hail HM Queen Elizabeth”, plaatste Hurley bij onderstaande bikinifoto’s. En haar fans reageren lovend! “Prachtig eerbetoon”, klinkt het. “JIJ bent de koningin”, gaat het verder. “Een natuurlijke schoonheid”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: Instagram