«Tom Waes en partner na 18 jaar uit elkaar»

Tom Waes en zijn verloofde Mieke Morel hebben een punt achter hun relatie gezet. Dat beweert Dag Allemaal.

Spijtig nieuws uit medialand. Tom Waes (53) en zijn verloofde Mieke Morel (49) zijn niet meer samen. Ze vormden 18 jaar lang een koppel en in 2012 vroeg Tom haar zelfs ten huwelijk, maar zover is het nooit gekomen.

Verplichtingen

Over de reden van hun breuk is niets bekend, maar zijn vorige relatie kwam tot een einde door zijn drukke leven. «Mijn huwelijk is indertijd vooral op de klippen gelopen omdat ik altijd weg was. Doordat ik zoveel verplichtingen had en vaak weg was voor opnamen, deden we te weinig dingen samen. Toen ons huwelijk uiteenspatte, was dat een bom», zei hij daar eerder over in Dag Allemaal.

Niet opjagen

Nadien leerde hij immobiliënmakelaar Mieke kennen. Tien jaar waren ze verloofd, maar tot een huwelijk kwam het nooit. «We doen dat wel wanneer we voelen dat het moment er is, en op de manier waar wij ons goed bij voelen. Ik laat mij zeker niet opjagen», klonk het eerder daarover.

Coronaperiode

Hun breuk komt onverwacht, want vorig jaar vertelde hij nog in Het Belang van Limburg dat corona net goed was voor hun relatie. «Ik ben normaal 150 dagen per jaar in het buitenland. In 2020 zat ik 365 dagen thuis, dat was ook voor mij een verademing. Ik deed de inkopen en kookte elke avond. Dat vond mijn madam fantastisch. Het heeft onze relatie beter gemaakt», luidde het.

