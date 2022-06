Kylie Jenner choqueert volgers met ‘gewaagde’ bikini: «Je had ons beter gewaarschuwd!» (foto)

Kylie Jenner heeft voor verontwaardiging gezorgd op Instagram. Ze deelde een foto waarop ze in een bizarre bikini poseert. Heel wat mensen hebben hun bedenkingen daar echter bij.

De 24-jarige halfzus van Kim Kardashian, die enkele maanden geleden beviel van haar tweede kindje, poseerde in een bikini waarop blote borsten afgebeeld staan. Op het eerste gezicht lijkt het echter alsof Kylie in haar blootje te zien is. «Bevrijd de tepel», schreef ze erbij.

Geschrokken

Haar volgers reageerden verdeeld op het kiekje. Sommigen zagen de humor er wel van in, anderen fronsten de wenkbrauwen. «Mensen gaan denken dat het echt is», «Je kan Instagram tegenwoordig niet meer in het openbaar openen», «Dit zal in geen tijd gerapporteerd worden», «Je had ons beter gewaarschuwd!», en «Ik schrok toch wel even toen ik dit zag», lezen we onder meer in de reacties.

kylie jenner in jean paul gaultier’s naked bikini in collab with lotta volkova pic.twitter.com/7eiRYhkRIR — DUDA (@saintdemie) June 6, 2022

