Acteur Kevin Spacey aangeklaagd voor aanranding van drie mannen

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is aangeklaagd voor vier gevallen van seksuele aanranding bij drie mannen. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt.

«De CPS heeft toestemming gegeven voor een strafrechtelijke procedure tegen Kevin Spacey, 62, voor vier aanklachten van aanranding tegen drie mannen», zei Rosemary Ainslie, hoofd van de speciale misdaadafdeling van de Crown Prosecution Service (CPS), in een verklaring. «Hij is ook aangeklaagd voor het zonder toestemming aanzetten tot penetrerende seksuele handelingen». De aanklacht volgde op «een onderzoek naar bewijsmateriaal dat door de Metropolitan Police was verzameld in haar onderzoek».

Tussen 2005 en 2013

De feiten bestrijken een periode van maart 2005 tot april 2013. Twee aanklachten voor feiten uit 2005 komen van dezelfde persoon. Bij een andere aanranding, daterend van augustus 2008, gaat het ook om penetrerende seksuele handelingen zonder de toestemming van de persoon die nu klacht indient. Ten slotte wordt Spacey nog aangeklaagd voor een vierde aanranding bij een derde persoon in april 2013 in Gloucestershire.

De Londense politie had een onderzoek ingesteld nadat zij klachten over seksueel geweld had ontvangen tegen de acteur. Sommige van de feiten zouden zich hebben afgespeeld in de Londense wijk Lambeth. In die wijk is het Old Vic-theater gevestigd, waar Spacey tussen 2004 en 2015 artistiek directeur was.

