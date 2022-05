Nathalie Meskens pakt uit met GROOT nieuws: “Zo spannend en zo benieuwd!” (foto)

Nathalie Meskens deelt vandaag groot nieuws met haar 256.000 volgers op Instagram.

“Het is zover… Na 40 jaar kan ik eindelijk de start van mijn nieuw avontuur aankondigen”, opent ze haar bericht. “Mijn eerste single, ‘You knocked down my walls’, is uit en overal te beluisteren onder de naam ‘MSKNS’”, gaat het verder.

“Zo spannend en zo benieuwd!”

Nathalie Meskens wil ook graag weten of haar fans het een leuk liedje vinden. “Zo spannend en zo benieuwd wat jullie ervan vinden… Ik schrijf al muziek van toen ik twaalf was en het podium was nooit veraf. Muziekteksten schrijven, voelt voor mij aan als een soort therapie. Ik schrijf emoties en gevoelens van me af. Sommigen doen dat in een dagboek, bij mij zijn dat songteksten. Nu is het tijd om dat ‘pad’ te delen met de wereld. Mijn eigen stijl, mijn eigen woorden, mijn eigen sound. Mijn hart en mijn ziel zitten in dit project en nu kan ik het éindelijk laten horen”, aldus Nathalie.

“‘You Knocked Down My Walls’ gaat over het moment waarop ik de liefde van mijn leven en vader van mijn kinderen, Nadim, tegenkom. Of zoals ik zing: “Like a big bang you came into my life. Now I’m falling. You knocked down my walls. You changed me from who I was. I don’t have to pretend, I’m someone that I’m not, when I’m with you”, besluit ze. En haar fans? Die reageren meer dan lovend. “Prachtig”, klinkt het. “Heel mooi nummer”, gaat het verder. “Proficiat”, besluiten velen nog. Onderaan het artikel kan je haar eerste single beluisteren!





Foto: Belga