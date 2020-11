Je kroost eren met hun beeltenis op een van je lichaamsdelen: voor veel papa’s is het de ultieme vorm van vaderliefde. De tatoeages van deze vader worden echter niet op applaus onthaald.

Naar de tattooshop gaan met een prachtige foto van zoonlief of dochterlief en daarna thuiskomen met een onherkenbaar monster op je bovenarm: het is al meerdere vaders overkomen. Sommige kiezen echter bewust voor een gedrocht van een tatoeage. Deze vader, wiens identiteit niet bekend is, maakte het wel heel bont.

De man deelde trots een foto (hieronder te bekijken) van zijn nieuwe geïnkte kunststukjes op Facebook. “Ik heb mijn kleine drolletjes op mijn achterbeen laten tatoeëren”, klinkt het. “Ik hou van hun plakkerige zelve.” Op zijn been zien we geen beeltenis van zijn zes kinderen staan, maar wel letterlijk zes drollen – elks met hun naam eronder getatoeëerd. Een paar strontvliegen maken het stinkende plaatje compleet.

Kinderen of exen?

Maar het internet reageerde niet bepaald positief op de tattoos. Op Reddit, waar de foto opnieuw werd gedeeld, worden de tekeningen bestempeld als ‘f*cking vies”. “Dit is het meest smaakloze dat ik ooit heb gezien”, reageert iemand. “Je hebt je hele been verpest”, schrijft een andere Reddit-gebruiker.

“Ik dacht dat ik alles al had gezien”, zegt nog iemand. Sommigen twijfelen of het wel enkel de mans kinderen zijn, of dat sommige drollen ook een paar exen voorstellen.

Anderen vinden de tatoeages dan weer wel fantastisch. “Dit is waarschijnlijk de meest originele tattoo die ik ooit heb gezien, geweldig geweldig geweldig.”

