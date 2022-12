WTF. Man sterft enkele uren na zijn huwelijk: «Geen trouwfoto’s bekijken, maar begrafenis regelen» (video)

Een Amerikaanse man is enkele uren na zijn huwelijk afgelopen zaterdag in zijn slaap gestorven. Het gaat om de Amerikaanse countryzanger Jake Flint. Hij was 37 jaar.

«We zouden onze trouwfoto’s aan het bekijken moeten zijn, maar in plaats daarvan moet ik kleren uitzoeken om mijn man in te begraven», schreef Brenda Flint op Facebook. «Mensen horen niet zoveel pijn te voelen. Mijn hart is weg en hij moet eigenlijk gewoon terugkomen.»

De doodsoorzaak is nog niet gekend.

