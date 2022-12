Qatar organiseert ook WK voor mooiste kameel

Wie geen zin meer heeft om het ondermaatse potje voetbal van de Duivels te aanschouwen, kan ook voor ander vertier terecht in Qatar. Deze week vindt namelijk ook de ‘Camel beauty world cup’ plaats, een internationale schoonheidswedstrijd voor kamelen. Helaas wordt de wedstrijd al enkele jaren getekend door fraude: botox en facelifts voor kamelen zitten in de lift.

Op enkele kilometers van Doha, vindt op dit moment ook een ander wereldkampioenschap plaats: dat van de mooiste kameel ter wereld. In de Qatar Camel Mzayen Club komen op dit moment honderden prachtige kamelen samen. Dat doen ze niet voor niets. Het prijzengeld loopt tenslotte hoog op. Zo won de mooiste kameel in de ‘Maghateer’-soort 200,000 Qatari rial, een slordige 52.000 euro.

«Ik kan mijn gevoelens niet beschrijven», zegt eigenaar Mohanna Ibrahim Al-Anazi, «Deze kameel heeft een publiek dat even groot is als dat van het WK. Of zoals Real Madrid of Manchester United. En nu viert iedereen feest», zegt hij.

Melkwedstrijd

Elders tijdens het kampioenschap was er ook een melkwedstrijd, waarbij vrouwelijke kamelen gemolken werden. Wie het meeste melk produceerde, won 20.000 Qatari rials, zo’n 5.200 euro.

Alle kamelen werden vooraf evenwel gescreend, met onder meer met röntgenstraling, door een medisch team. Zo willen ze controleren dat de kameel geen plastische chirurgie onderging. Vorig jaar werden 43 kamelen gediskwalificeerd toen bleek dat ze botox en facelifts gekregen hadden.

