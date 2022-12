WTF. Vrouw gijzelt twee kinderen, drama kan NET vermeden worden

Een zeer intense situatie is op het nippertje ontmanteld kunnen worden in het Britse Lincolnshire. Twee 10-jarige jongens werden er tijdens een gijzeling neergestoken.

Dinsdagmiddag rond 14 uur kreeg de politie een alarmerend telefoontje binnen: in een huis in Lincolnshire was een gijzeling gaande. Een 39-jarige vrouw had er twee 10-jarige jongens neergestoken.

Onderhandelingen

Toen duidelijk was geworden hoe intens de situatie was, werden er speciale manschappen op afgestuurd. Zij zetten de onderhandelingen met de vrouw verder. Pas om 1 uur ’s nachts gaf de vrouw zich over. Al die tijd vreesden de twee jongens voor hun leven.

De vrouw werd in de handboeien geslagen en werd aangeklaagd voor poging tot moord. Wat het motief was van de vrouw is op dit moment nog niet duidelijk. De slachtoffertjes werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zouden niet in levensgevaar verkeren. Het onderzoek loopt.

