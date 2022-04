Masturberen is gezond voor lichaam en geest, maar in het geval van een Zwitserse man was het tegendeel waar. Hij was iets te hevig tijdens zijn ‘ontspansessie’ en liep longproblemen op.

De twintiger klaagde na een stevig potje soloseks van pijn en kortademigheid en moest met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek dat de jongeman een spontaan pneumomediastinum had opgelopen. Dat is een zeldzame aandoening waarbij er lucht in de ruimte tussen de longen terechtkomt.

Recupereren

Aanvankelijk ontkende de man dat hij had liggen ‘doe-het-zelven’, maar uiteindelijk gaf hij aan de dokters schoorvoetend toe dat hij inderdaad aan rechterhandgymnastiek had gedaan. Door de aandoening was zijn gezicht opgezwollen en kraakte het zelfs van zijn nek tot aan zijn ellebogen. Hij werd dan ook doorverwezen naar intensieve zorgen, waar hij zuurstof en pijnstilling toegediend kreeg. Na drie dagen recuperatie mocht hij weer naar huis.

Primeur

Volgens het wetenschappelijke tijdschrift Science Direct is de Zwitser de eerste persoon ooit die dergelijke aandoening opliep na een masturbatiesessie.

Lees ook

Bedrijf last pauze in voor werknemers die willen masturberen



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/wtf-man-belandt-op-intensieve-zorgen-na-te-zware-masturbatiesessie