WOW. Piloot van gecrasht vliegtuigje op nippertje gered van aanstormende trein (video)

Een piloot die gisterenmiddag met zijn sportvliegtuigje crashte op een spoorweglijn in Californië is op het nippertje aan de dood ontsnapt: de gewonde man werd uit het wrak gesleurd door agenten en omstaanders, luttele seconden voordat een aanstormende trein het vliegtuigje doorboorde.

Even na 14 uur maakte een Cessna 172 een noodlanding in Pacoima, een wijk in Los Angeles. Het sportvliegtuigje belandde op een spoorweg nabij een luchthaven. De gewonde piloot werd door de politie en enkele omstaanders uit het wrak gesleurd.

Op het allerlaatste nippertje, want amper vijf seconden later boort een aanstormende trein zich door de Cessna, zo blijkt uit bodycambeelden van de agenten die te hulp schoten.

De piloot werd naar het ziekenhuis gevoerd. In welke toestand is niet bekend, maar dat hij nog leeft mag alleszins een mirakel heten.





