Vrouw probeert corona op te lopen zodat ze niet meer besmet is op haar trouwdag (video)

Een Australische vrouw heeft een video gedeeld waarin ze opzettelijk probeert besmet te raken met het coronavirus. Ze wilde immers het virus oplopen zodat ze binnen zes weken op haar huwelijksdag niet in quarantaine zou moeten gaan.

De vrouw, die zich Maddy Smart noemt op TikTok, stapt in februari in het huwelijksbootje met haar vriend. Om te voorkomen dat omikron daar een stokje voor zou steken, ging ze naar een feestje en knuffelde en kuste ze zoveel mogelijk mensen. Ze dronk zelfs van andermans bekers om de kans op besmetting te verhogen.

Verontwaardiging

Ze deelde een video ervan op TikTok, waar de beelden intussen al 123.000 keer bekeken werden. Sommige volgers konden er nog mee lachen, anderen vonden het verwerpelijk. «Als zorgmedewerker is dit niet bepaald fijn om te zien», «Ik zou niet graag jouw verloofde zijn», «Ondertussen probeer ik mijn baby met verzwakt immuunsysteem in leven te houden omdat mensen zich er niets van aantrekken», en «Stel je voor dat je omikron krijgt, ervan herstelt, en enkele weken later besmet wordt door een andere variant», lezen we onder meer in de reacties.

UPDATE:de vrouw heeft de video intussen van TikTok gehaald, maar je kan hem wel hier onderaan het artikel nog bekijken:





