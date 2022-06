Wetenschappers slagen erin om muizen te doen verjongen: kan de mens ooit eeuwig jong blijven?

Zullen we ooit echt forever young kunnen blijven? Als van het bepaalde Chinese wetenschappers afhangt is dat idee niet eens zo bij het haar gegrepen. Via een nieuwe techniek sloegen zij er naar eigen zeggen in om oude muizen te laten verjongen, door de bloedsomloop van oude muizen te verbinden met die van jonge.

Het onderzoek werd vorige maand gepubliceerd in het tijdschrift Cell Stem Cell. De onderzoekers maken gebruik van de heterochronische parabiose (HP)-techniek, ofwel een techniek die gebruikmaakt van de verjongende kracht van jong bloed. De techniek gaat al mee van in de jaren vijftig, maar deze studie van onder meer de Chinese Academie van Wetenschappen in Peking, ontrafelde het mechanisme van de verjongingskuur via bloed.

164.000 cellen

Ze gebruikten daarvoor muizen en keken telkens naar slechts één cel. In het totaal onderzochten ze meer dan 164.000 afzonderlijke cellen in zeven organen over een periode van vijf jaar. Zo sloegen ze erin om een duidelijker beeld te scheppen achter het verjongings- en verouderingsproces via bloed. Bij een verouderingsproces gaan weefsels en organen systematisch degenereren en gaan de lichaamsfuncties achteruit.

Via het onderzoek konden ze de cellulaire en moleculaire veranderingen bij muizen bekijken op celniveau. Wat bleek? Blootstelling aan oud bloed zorgde bij jonge muizen voor een snellere veroudering van verschillende organen en weefsels. Blootstelling aan jong bloed zorgde ervoor dat de muis als het ware ging verjongen.

Wat betekent dat nu voor de mens?

Of de mens nu al aan een verjongingskuur kan beginnen door jong bloed te drinken, is nog lang niet aan de orde (en allicht ook niet bijzonder ethisch). Wel konden de wetenschappers ontdekken welke (menselijke) stamcellen gevoeliger zijn voor jong bloed dan andere. Stamcellen in ons lichaam vernieuwen zich namelijk voortdurend om bepaalde schade, die verbonden kan zijn met het verouderingsproces, te herstellen.

Er is nog veel meer onderzoek nodig, maar via de HP-techniek hopen wetenschappers te kunnen achterhalen welke elementen in ouder bloed ervoor zorgen dat we verouderen, en of we dat proces kunnen vertragen via die techniek.

Je zou in ieder geval beginnen te denken dat vampieren het nog niet zo bij het verkeerde eind hadden.

