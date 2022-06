Op straffe beelden is te zien hoe een auto op een geparkeerd voertuig inrijdt en vervolgens tegen een huis crasht.

Het opvallende tafereel speelde zich twee weken geleden af in Middletown, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een deurcamera filmde daar hoe een auto in de richting van het huis komt aangereden.

In slaap gevallen

De bestuurder remt niet af en knalt op een auto die voor het huis geparkeerd stond. Die houdt de wagen niet helemaal tegen en dus vliegt hij tegen het huis. De bestuurder overleefde de klap. Wellicht viel hij in slaap achter het stuur.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/deurcamera-filmt-bizar-auto-ongeval-vlak-voor-huis-video