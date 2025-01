“Mijn man verpestte ons huwelijk met twee woorden. Ik stierf vanbinnen!” (video)

Een Amerikaanse vrouw had al een minuut na het jawoord spijt van haar huwelijk. Haar man zei immers iets dat haar enorm raakte…

De vrouw, die zichzelf ‘noiwontthanks’ noemt op TikTok, legt in een video uit dat ze elf jaar geleden in het huwelijksbootje stapte met haar – intussen ex – man, met wie ze destijds vier maanden samen was. Toen het koppel voor de burgemeester stond en ze elkaar het jawoord gaven, voelde de vrouw zich gelukkig. De burgemeester hoopte dat ze hem binnen tien jaar zouden laten weten dat ze nog steeds getrouwd zijn. “Hopelijk pas ik dan nog steeds in dezelfde jurk”, grapte de vrouw.

Gebroken hart

De reactie van de man was echter beneden alle peil. “Of een maatje kleiner”, zei hij. De vrouw wist niet hoe ze moest reageren. “Ik stierf vanbinnen. Het voelde alsof ik niet meer kon ademen. Ik besefte nog niet eens helemaal hoe erg het was. Ik staarde alleen naar zijn gezicht. Hij lachte niet. Mijn hart brak”, zucht de vrouw. Ook de burgemeester was gechoqueerd. “Jongen, je bent net getrouwd”, tikte hij de man op de vingers. De vrouw wist op dat moment al dat ze een fout had gemaakt door met hem te trouwen. “Toen besefte ik: ‘Oh, ik ben niet gek. Mijn intuïtie klopt. Dit is niet goed”, klinkt het. Ironisch genoeg vroeg de man tien jaar later de scheiding aan.

Verontwaardiging

Het filmpje werd al meer dan twee miljoen keer bekeken en zorgt voor heel wat geschokte reacties. “Dit is zo erg voor jou”, “Goed dat de burgemeester hem meteen terechtwees”, “Mijn maag keerde om toen ik dit hoorde”, “Wat een vreselijke man”, en “Daarom trouw je dus best niet al na vier maanden met iemand”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok