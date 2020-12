Een Australische vrouw is weggegaan bij haar echtgenoot nadat ze een gemeen berichtje las in de WhatsAppgroep van zijn vrienden. “Op dat moment wist ik dat ik hem moest verlaten”, schrijft ze.

De vrouw deelde haar verhaal op Kidspot. Ze vertelt dat haar man sinds de geboorte van hun zoontje nooit zijn verantwoordelijkheid nam en gewoon zijn zinnetje deed. Vaak smeekte ze hem om eens een keer voor hun tweejarige zoontje te zorgen zodat zij eens kon bijslapen. Maar hij keek er amper naar om en was vaak het huis uit. “We maakten zo vaak ruzie over het feit dat hij te weinig betrokken was bij ons gezin, maar het verbeterde nooit”, klinkt het.

Vreemde afkorting

Op een ochtend, nadat de man een verjaardag van een vriend was gaan vieren, keek de vrouw in de smartphone van de man, die op dat moment in de douche stond. “Ik zag dat hij verschillende berichten kreeg terwijl hij aan het douchen was. Op dat moment dacht ik dat hij een minnares had, maar dat was niet het geval. In een groepsgesprek van zijn vrienden werd gevraagd of iemand zin had om opnieuw iets te gaan drinken. Het antwoord van mijn man was: ‘Ik denk niet dat vanavond gaat lukken. Het zal niet mogen van ZDGMW’. Wie was ZDGMW? Ik veronderstelde dat het over mij ging”, schrijft ze.

Koele blik

De vrouw confronteerde haar man ermee en vroeg wat ‘ZDGMW’ betekende? “’Zij die gehoorzaamd moet worden’, antwoordde hij laconiek. Ik zal die koele blik op zijn gezicht nooit vergeten. Geen spijt, geen excuses. Het voelde als een klap in mijn gezicht”, gaat ze verder.

Weg met zoontje

Voor de vrouw was dat gebrek aan respect de druppel. Niet veel later verliet ze hem. “Ik heb deze zever te lang verdragen. We verdienen zoveel meer en we zijn beter af zonder hem. Binnen een week gingen mijn zoontje en ik weg bij hem. Het feit dat ik onze zoon ‘van hem af nam’ heeft hij me nooit vergeven. De zoon waar hij bij woonde, maar die hij amper zag”, besluit ze.

