Op TikTok-beelden is te zien hoe een vrouw in het midden van de nacht aan het slaapwandelen is. Plots hoort ze een vreemd geluid en wordt ze wakker.

TikTok-gebruiker celinaspookyboo heeft meer dan 10 miljoen volgers en plaats daar voornamelijk gekke video’s van zichzelf. In een van haar meest recente posts zien we de Amerikaanse vrouw slaapwandelen in de woonkamer van haar huis.

Scheet

Op een bepaald moment laat ze een enorme wind en wordt ze van het geluid wakker. Vervolgens beseft ze dat ze aan het slaapwandelen was. Logisch dat ze bij het bekijken van de beelden achteraf in een deuk lag. “Ik moest dit vandaag gewoon even zien”, knipoogt ze erbij.

