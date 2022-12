Vrouw openhartig: “Hier zijn enkele dingen die ik doe met mijn menstruatiebloed” (video)

Riley Ayn is haar naam. En op TikTok gaat ze momenteel viraal.

De vrouw is openhartig over wat ze doet met haar menstruatiebloed. “Hier zijn enkele dingen die ik doe met mijn menstruatiebloed”, schrijft ze bij onderstaande video. Wat volgt is een uitgebreide opsomming. Zo voegt ze haar bloed toe aan water en geeft ze het aan de planten. Verder gebruikt ze het als gezichtsmasker of zalft ze zichzelf ermee. Daarnaast zou je er volgens Riley ook mee kunnen verven óf het gebruiken tijdens ‘heksenrituelen’. Over dat laatste wil ze echter niet te veel kwijt, want daar voelt ze zich niet bevoegd voor.

Experte waarschuwt voor trend

Over menstruatiebloed gebruiken als gezichtsmasker heeft een experte eerder al gewaarschuwd. “Ik zou dit echt niet aanraden. Er kunnen zich aanzienlijke hygiënische problemen voordoen, aangezien menstruatiebloed ‘cellulair afval’ bevat, zoals baarmoederweefsel, slijmvlies en bacteriën… In feite kan het bloed zelfs een ontstekingsreactie veroorzaken en de huid mogelijk ‘problematischer’ maken”, liet experte Cigdem Kemal Yilmaz al weten. Dat lijkt de fans van Riley echter niet te deren. “Ik ga dit zeker eens proberen”, klinkt het tussen de vele reacties.

