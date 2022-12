Voormalige Miss Finland uit restaurant gezet wegens ‘ongepaste’ outfit: «Tja, het is daar geen strand!» (foto)

Een Finse influencer werd gevraagd om een restaurant te verlaten omdat haar outfit volgens het personeel niet gepast was. Zelf ziet ze het probleem nog steeds niet, al begrijpen heel wat volgers de beslissing wel.

Erika Helin ging onlangs naar een restaurant in de Finse hoofdstad Helsinki. Ze droeg een roos beha-achtig topje en een zwart rokje. Op een bepaald moment sprak een medewerker haar aan op haar outfit, die volgens hem te weinig verhullend was. «Plots stond de eikel voor me, zei me dat ik moest vertrekken en sleurde me het restaurant uit», trekt ze van leer op Instagram.

Onbegrip

Het 28-jarige OnlyFans-model, dat in 2018 gekroond werd tot Miss Finland, heeft haar bedenkingen bij het incident. «Waarom laten ze mij dan binnen als mijn outfit volgens hen ongepast is?», vraagt ze zich openlijk af. Ze geeft ook mee dat ze nog steeds niet begrijpt waarom haar outfit niet oké was.

Zwemkledij

De meerderheid van haar volgers kiest echter de kant van het restaurant. «Het lijkt meer op een bovenstukje van een bikini, wat niet echt gepast is in een restaurant», «Tja, het is daar geen strand!», «Waarom ga je dan ook naar een chique restaurant in zwemkledij?», en «Een restaurant is toch geen strand?! Waarom moet je per se zo weinig kleren aandoen in het openbaar?», klinkt het kritisch. Anderen vinden dan weer dat ze mag dragen wat ze wil. «Vermijd plaatsen waar je je niet mag kleden zoals je wil», en «Ze hadden je nooit mogen buitengooien zonder je op voorhand te zeggen wat er mis was met je outfit», lezen we ook.

