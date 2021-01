Een Argentijnse vrouw heeft haar moeder van de dood gered nadat ze een hartstilstand kreeg en doodverklaard werd. Vlak voordat de moeder gecremeerd werd, zag haar dochter tekenen van leven en trok ze aan de alarmbel.

De 89-jarige vrouw werd op 23 januari opgenomen in een ziekenhuis in de Argentijnse stad Resistencia. Toen haar 54-jarige dochter de volgende dag langskwam, vertelde het ziekenhuispersoneel dat haar moeder overleden was aan de gevolgen van een hartstilstand.

Net op tijd

De moeder werd vervolgens overgebracht naar het crematorium. Vlak voordat de crematie in gang werd gezet, merkte haar dochter tekenen van leven op bij haar moeder. Ze liet het meteen weten aan het personeel waardoor de crematie net op tijd werd tegengehouden. Vervolgens werd de moeder opnieuw overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De vrouw bracht haar familie meteen op de hoogte met een bericht. “Ik wilde jullie even laten weten dat mama nog in leven is. Toen we in het crematorium waren, zag ik plots tekenen van leven. We zijn nu op weg naar het ziekenhuis”, stuurde ze volgens Daily Star.

De moeder wordt momenteel behandeld op de afdeling intensieve zorgen. De lokale autoriteiten onderzoeken de zaak.

